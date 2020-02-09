السعودية اليوم / بلدية رفحاء تنفذ حملة رقابية على محلات بيع الأسماك واللحوم



رفحاء 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

قامت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بقسم صحة البيئة اليوم ‏بجولة تفتيشية على عدد من المطاعم،للتأكد من مصدر اللحوم والأسماك،بالمطاعم والملاحم ،والالتزام بمعايير الحفظ والعرض، وبالاشتراطات البلدية وتطبيقها للوائح والأنظمة ،وتم تطبيق نظام العقوبات بحق المخالفين وفق الأنظمة المنظمة لذلك.

وأكدت البلدية الحرص على متابعة الأسواق الغذائية كافة،ومراقبة اللحوم والمُنتجات بصورة مستمرة للتأكد من صلاحية ما يُعرض، وذلك من خلال متابعة الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المُخالفات التي تتعلق بسلامة اللحوم والمواد الغذائية المعروضة.

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16:14ت م

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