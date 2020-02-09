السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يفتتح ويضع حجر الأساس لـ387 مشروعًا لبلديات الباحة بقيمة تجاوزت 2.5 مليار ريال



الباحة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، المشاريع البلدية بمنطقة الباحة المنجزة في أعوام 2017 ، 2018 ، 2019 ، البالغ عددها 157 مشروعًا بقيمة تجاوزت المليار ريال، وذلك في بهو إمارة المنطقة.

كما وضع سموه حجر الأساس لـ 92 مشروعًا جديدًا سيتم تنفيذها في العام 2020م ، بقيمة فاقت 628 مليون ريال، واطلع سموه على المشاريع الجاري تنفيذها حاليًا البالغ عددها 138 مشروعًا بقيمة تجاوزت المليار ريال.

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم افتتح سمو أمير الباحة ووضع حجر الأساس للمشروعات البلدية.

وشاهد سمو أمير منطقة الباحة والحضور عرضًا مرئيًا عن المشروعات، حيث تضمنت المشروعات التي تم افتتاحها أنسنة المدن من الحدائق والساحات وممرات مشاة والسفلتة والأرصفة والإنارة ، والمباني والمرافق البلدية ، ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، ومن أبرزها حديقة الحسام ومتنزه الأمير حسام بالقيم ، والقرية التراثية بمراوة ، ومركز الحسام للمؤتمرات ، وبوابة العقيق .

كما شاهد سموه أبرز المشروعات الجاري تنفيذها التي تضمنت متنزه الأمير محمد بن سعود ، وحديقة الحبشي ، وتطوير أسواق النفع العام ، فيما تضمنت المشاريع الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال هذا العام ، إنشاء مباني البلديات وتطوير المنطقة المركزية بالباحة ، وغيرها من المشروعات البلدية التي ستنفذ في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.

ونوه الأمير حسام بن سعود في تصريح صحفي عقب الافتتاح بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو لي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم للمشاريع البلدية التي خصصت لمنطقة الباحة ، مشيدًا بالعمل الدؤوب والجبار الذي قامت به وزارة الشؤون البلدية وأمين المنطقة لتنفيذ هذه المشاريع.

وبين سموه أن هناك مشاريع مستقبلية كثيرة ستشهدها المنطقة وسيتم عرضها للجميع مع أمين منطقة الباحة ، مؤكدًا بأنه سيتم إنجاز المشروعات الجديدة مثل ما تم إنجاز المشروعات السابقة وستكون إضافة لمنطقة الباحة بحول الله تعالى.

وأكد الأمير حسام بن سعود أن الدولة تنظر لمنطقة الباحة بنظرة تطويرية شاملة وكبيرة ومركزة على أن تكون الباحة منطقة سياحية على طراز عالي ، مفيدًا أن هناك الكثير من الإستراتيجيات والعمل الدؤوب حاليًا قائم مع جميع أجهزة الدولة من أجل أن تظهر هذه الإستراتيجية والتطوير وتبيّن للجميع .

وأشار سموه إلى أن الباحة منطقة سياحية في المقام الأول وزراعية في المقام الثاني ، مؤكدًا أنه سيتم التركيز على السياحة وبعض المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المنطقة مثل الرمان والعسل واللوز، إلى جانب الرياضات الجبلية، من أجل أن تكون الباحة مميزة بسياحتها الخاصة وطبيعتها.

وقال: "إن العمل بمختلف مجالاته السياحي والتنموي هو من أجل المواطن ، والعمل جاري على استكمال البنى التحتية من الطرق والصحة والمستشفيات وكل الأمور التي تمس المواطن مباشرة ، متطلعًا سموه إلى أن تكتمل هذه الأمور في وقت قريب جدًا بمشيئة الله .

وأشاد سموه بتعاون الوزراء في تحقيق متطلبات الباحة واهتمامهم الذي ينبع من اهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - ، معربًا عن شكره لمعالي الوزير الدكتور ماجد القصبي على ما يقدمه من رؤى ومقترحات لمنطقة الباحة .

من جانبه أعرب معالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي ، عن سعادته بزيارته للمنطقة ، منوهًا بجهود سمو أمير منطقة الباحة في تطوير المنطقة .

وبين معاليه أن مشكلة المشاريع المتعثرة هي مشكلة عامة في جميع مناطق المملكة ، مفيدًا أن المشاريع المتعثرة في منطقة الباحة كان ما نسبته 36%، وبفضل الله ثم بجهود سمو أمير الباحة وجهود منسوبي الأمانة والبلديات ، انخفضت تلك المشاريع إلى ما نسبته 10 %.

وأفاد الدكتور القصبي أن سبب تعثر تلك المشاريع تعود لمشاكل فنية أو مالية أو تصميمية أو بسبب طبيعة المنطقة الجبلية ، مفيدًا أنه تم تشكيل لجنة لمعالجة تلك المشاريع برئاسة سمو الأمير ومتابعة أمين المنطقة .

وأشار معاليه إلى أن اللقاءات التي قام بها اليوم كانت بهدف الاستماع لوجهات النظر وأفكار التطوير في منطقة الباحة ، مشيراً إلى أن المنطقة غنية بثروتها الطبيعية وسياحتها وزراعتها وأهالها ، مؤكداً بأن المنطقة تحظى بمقومات متميزة عن غيرها للتطور حيث سيتم تسخير كل الإمكانات لتطويرها .

وفي ختام الحفل قدم سمو أمير منطقة الباحة هدية تذكارية لمعالي الوزير بهذه المناسبة .

حضر الافتتاح وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري ووكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور خالد الجماز ووكيل الوزارة للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر ، ووكيل الوزارة لتخطيط المدن المهندس حسين السديري ، وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ، ووكيل الوزارة لأعمال التجارة والاستثمار عبدالسلام المانع ، ووكيل الوزارة المساعد للفروع محمد السعد ، وعدد من مسؤولي وزارتي التجارة والشؤون البلدية.

// انتهى //

16:11ت م

0167





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يفتتح ويضع حجر الأساس لـ387 مشروعًا لبلديات الباحة بقيمة تجاوزت 2.5 مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.