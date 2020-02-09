السعودية اليوم / انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للتطورات في تقنيات الحوسبة الناشئة غداً بالجامعة الإسلامية



المدينة المنورة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

تنطلق غداً بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, أعمال المؤتمر الدولي للتطورات في تقنيات الحوسبة الناشئة, بمشاركة متحدثين محليين ودوليين.

وأوضح مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي أن المؤتمر الذي تستمر أعماله ليومين, يُنظم بالتعاون مع منظمة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالولايات المتحدة الأمريكية (IEEE)، ويهدف إلى جمع الباحثين والمتخصصين لتبادل الأفكار والنتائج والخبرات الجديدة حول أحدث التطورات الأساسية في مجال التقنيات الناشئة.

وبين العتيبي أن جلسات المؤتمر تتضمن تقديم 75 بحثًا تناقش 6 محاور حاسوبية وهي: سلسة كتل البلوكشين، وإنترنت الأشياء، وتحليلات البيانات الكبيرة، والحوسبة السحابية، والشبكات عالية الأداء، وتقنيات الأمن والواقع المعزز والواقع الافتراضي, مُشيراً إلى أنه سيُشارك بالمؤتمر باحثون عالميون من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وباكستان والهند والجزائر ومصر وتونس وماليزيا وعمان, إلى جانب متخصصين في مجال الحوسبة بالمملكة.

وأضاف مدير الجامعة الإسلامية المكلف, أن المؤتمر يُعد الأول من نوعه بمنطقة المدينة المنورة, ويبحث عدة موضوعات على سبيل المثال البيانات الكبيرة وتحليلاتها, وتخزين البيانات وإدارتها والذكاء الاصطناعي والمراقبة عن بعد, وهندسة البيانات المتقدمة والتعليم الآلي والمباني الذكية والبنية التحتية لها، وسلسة الكتل وتوجيهاتها في هندسة البرمجيات، والحوسبة السحابية وتطبيقاتها وتحديد الهوية عن طريق الوجهة والبصمات والإيماءات.

// انتهى //

16:10ت م

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