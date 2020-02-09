السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يتسلم التقرير السنوي لشركة الكهرباء بالمنطقة



الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم ، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والعقود بشركة الكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالمحسن الماضي ورئيس القطاع الأوسط للتوزيع وخدمات المشتركين المهندس إبراهيم بن محمد الخنيزان.

وفي بداية الاستقبال تسلم سموه التقرير السنوي لشركة الكهرباء بالمنطقة للعام المالي الماضي 2019م.

واستمع سمو أمير منطقة الرياض إلى شرح مفصل عن التقرير وما تضمنه من إنجازات ونمو في أعداد المشتركين والمشاريع المنفذة والقيد التنفيذ والخدمات التي قدمت للمواطن والمقيم بالمنطقة .

حضر الاستقبال وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .

// انتهى //

16:07ت م

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