سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير موريشيوس لدى المملكة



الرياض 15 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 9 فبراير 2020م واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.

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15:47ت م

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