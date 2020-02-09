السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات



جدة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى نبذة عن أعمال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة مكة المكرمة، حيث تجاوز عدد الأبراج التي تدعم تقنيات الجيل الخامس في المنطقة إلى 1,900 برج، ووصول نسبة المناطق المأهولة بالسكان والمغطاة بتقنية الجيل الرابع في مكة المكرمة إلى 93%.

واطلع سمو الأمير خالد الفيصل على خطط الهيئة الهادفة لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والارتقاء بخدماته، بما يحسن من تجربة ضيوف الرحمن وأهالي المنطقة، وشملت ترقية أكثر من 5,000 برج في المنطقة خلال العام الجاري، فيما سوف يتم توفير أكثر من 23,900 نقطة وصول لشبكات الواي فاي بنهاية عام 2020م.

من جهته قدّم محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شكره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على اهتمامه المعهود بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعمه لخطط وبرامج الهيئة في المنطقة بما يحقق آمال وتطلعات سكانها.

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15:47ت م

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