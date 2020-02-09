شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحقق حلمًا عمره 15 عامًا لمسنة جزائرية والان نبدء بالتفاصيل

حقق سفير المملكة في الجزائر عبد العزيز العميريني، حلم مُسنة جزائرية عمره 15 عاما، حيث تفاعل مع النداء الذي أطلقته سيدة جزائرية عبر إحدى القنوات، بأنها لم توفق في قرعة الحج لمدة 15 عاماً، وذلك بمنحها تأشيرة حج لهذا العام (1441ه‍) راجياً من الله العلي القدير أن يعينها ويتقبل منها ومن جميع حجاج بيت الله الحرام.

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