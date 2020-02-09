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شكرا لقرائتكم النيابة تحدد مهام رجال الضبط الجنائي في مرحلة الاستدلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
حددت النيابة العامة مهام رجال الضبط الجنائي في مرحلة الاستدلال وما يحق لهم من أمور تساعدهم في الوصول إلى الحقائق.
وقالت النيابة العامة إن جمع المعلومات من قبل رجل الضبط الجنائي إزاء واقعة جنائية في مرحلة الاستدلال، ينطوي على التقصي عمَّن لديهم معلومات عن الواقعة ومرتكبيها وسماع أقوالهم حيال ذلك.
أضافت أن هذه المرحلة تتضمن كذلك سؤال من نسب إليه ارتكاب هذه الواقعة، والاستعانة بأهل الخبرة في هذا الشأن كتابة.
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