شكرا لقرائتكم 5 إصابات في حريق منزل بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-09 متابعات الخليج 365 - الرياض أصيب 5 أشخاص جراء حريق منزل في الرياض. Advertisements وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب له : أخمد مدني الرياض حريقًا اندلع في منزل بحي الشفا، نتج عنه إصابة 5 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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