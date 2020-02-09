||غداً|| إيداع الدفعة 27 من برنامج حساب المواطن عبر رابط الموقع الرسمي للبرنامج

متابعين الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن برنامج حساب المواطن، والفئات التي يستهدفها البرنامج، وطرق التسجيل في البرنامج، وشروط التسجيل في البرنامج، ونحن من خلال هذا المقال، سنقدم لكم إيجابات على كل هذه التساؤلات، ونتمنى أن نوفق في تقديم المعلومة الصحيحة التي ترضي متابعينا الكرام.

تنتظر الملايين من مستفيدي الدعم في برنامج حساب المواطن إيداع الدفعة 27، من خلال الدخول عبر الرابط التالي، حيث من المقرر صرف الدعم اليوم أل 10 من فبراير 2020.

ماهو برنامج حساب المواطن وما هي أهدافه

برنامج حساب المواطن هو برنامج حكومي للتكافل الاجتماعي، يهدف إلي تخفيف الأعباء الاقتصادية على كاهل المواطنين السعوديين المتضررين من الإصلاحات الاقتصادية، التي تتخذها المملكة على الأسر الأقل دخلاً، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، ويهدف البرنامج إلي تشجيع ترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة الدعم الحكومي.

رابط التسجيل في برنامج حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن التسجيل في برنامج حساب المواطن في الدورة أل 28من خلال هذا الرابط حتي غداً الإثنين 10 فبراير موعد صرف الدفعة أل 27.

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كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن

الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن. الضغط على أيقونة تسجيل جديد. إدخال البيانات الخاصة بالمواطن. سيقوم الموقع بإرسال رسالة تتضمن الرقم السري. قم بإدخال الرقم السري وهو خاص بكلمة المرور إلي جانب رقم الهوية ورمز التحقيق. أضغط على زر الدخول ثم أدخل كلمة المرور. ستنتقل إلي صفحة قم باختيار الخيار الأول وهو “تعبئة أو استكمال الطلب” قم بإدخال البيانات الشخصية بك. راجع الطلب وتأكد من صحة البيانات ثم أضغط على زر الإقرار والتعهد بالحفظ.

فيديو توضيحي لشرح خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك أبن وابنة المواطنة، والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. أن يكون المستفيد من حساب المواطن مقيم بشكل دائم في المملكة، بحيث لا يقيم خارج المملكة مدة 90 يوم في العام. عدم وجود المستفيد من حساب المواطن في أي من دور الإيواء أو السجون. تطابق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر من أو أقل من 18 عام.

تحديث: علق حساب المواطن على موقعه الرسمي على توتير ” أن تحديث البيانات كإضافة طفل جديد، لا تؤثر على صرف الدعم، ولا تؤدي إلي انقطاعه لمدة شهرين، كما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دام المستفيد الأساسي مازال مستحق للدعم وتنطبق عليه شروط الأهلية.