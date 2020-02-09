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شكرا لقرائتكم العميد الأحمدي يزور رجال الأمن المنومين ويستمع لأمنياتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
إنفاذًا لتوجيهات مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي وفي بادرة إنسانية قام مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام العميد أحمد بن سعد الأحمدي صباح اليوم الأحد 16/6/1441هـ بزيارة عدد من رجال الأمن والذين يتلقون العلاج والتأهيل بمستشفى قوى الأمن في الرياض.
ونقل العميد الأحمدي تمنيات ودعوات مدير الأمن العام وسعادة نائبه بالسلامة والعافية لهم، وأن يمنّ الله عليهم بالشفاء العاجل.
كما استمع إلى أمنياتهم وملاحظاتهم على الخدمة العلاجية والتأهيلية التي يتلقونها في المستشفى داعيًا الله العلي الكريم أن يشملهم بفضله ويعودوا إلى أهليهم وزملائهم وهم في أتم الصحة والعافية.
كما اطمأنّ العميد الأحمدي من الأطباء المشرفين على المرضى عن الوضع الصحي لرجال الأمن، مقدمًا شكره لهم على ما يبذلونه من خدمات طبية وعلاجية.
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