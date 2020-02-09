طريقة تسجيل جدارة للتقديم على وظائف وزارة الصحة

2020-02-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ وزارة الصحة، اليوم الأحد، في تلقي طلبات شغل 1000 وظيفة طبيب أسنان للسعوديين فقط، عبر رابط نظام جدارة الخدمة المدنية.

ويجب قبل التسجيل في وظائف وزارة الصحة التسجيلُ على موقع جدارة حيث ربطت وزارة الخدمة المدنية قبل حوالي 3 أسابيع الدخول على خدمات ببيانات الدخول الموحد عبر منصة أبشر.

شروط التسجيل في جدارة:

أن يكون المستخدم سعودي الجنسية.

أن يكون المسجل في الخدمة من حملة درجة البكالوريوس فما فوق.

آلية استخدام خدمة جدارة:

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التسجيل في الخدمة أو تسجيل الدخول في حال وجود حساب مسبق.

استكمال بيانات السيرة الذاتية.

الإضافة والتعديل على بيانات المؤهلات العلمية.

الاطلاع على الإعلانات والوظائف والتقديم عليها.

الاطلاع على نتائج الترشيح.

يذكر أن وزارة الصحة ووزارة العمل قد أعلنتا في وقت سابق عن البدء في توطين وظائف أطباء الأسنان ويأتي إعلان وزارة الصحة عن توفر ألف وظيفة لأطباء الأسنان في إطار هذا التوجه حيث سيتم توطين قطاع طب الأسنان على 3 مراحل.

واشترطت وزارة الصحة في المتقدمين على وظائف طب الأسنان أن يكونوا من أبناء المملكة مشيرًا إلى أن العمل على تلك الوظائف سوف يكون في كافة مناطق المملكة.

يذكر أن تقديم وظائف وزارة الصحة من المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد.

والمعروف أن دخول الخدمات الإلكترونية في وزارة الخدمة المدنية عبر معلومات النفاذ الوطني الموحد لا يتضمن أي تغيير في خدمات الوزارة بل في طريقة الوصول إليها.

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