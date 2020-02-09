تراجع درجة الحرارة غدًا وتساقط الثلوج على 3 مناطق

2020-02-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة غدًا ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على تلك المناطق والمنطقة الوسطى.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة. كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات.

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