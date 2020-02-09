السعودية | "البرد" يؤخر دوام مدارس وجامعات شمال السعودية

شكرا لقرائتكم "البرد" يؤخر دوام مدارس وجامعات شمال السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية في السعودية تأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحاً خلال هذا الأسبوع، نتيجة رصد الحالة المناخية واستمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة، وسوف تستمر اللجنة في متابعة مستوى الحالة ودرجة الاحتياطات اللازمة لها.

هذا ويشمل تأخير الدوام جميع طلاب وطالبات مدارس منطقة الحدود الشمالية ورياض الأطفال والهيئة الإدارية والإشراقية في المدارس.

في حين عمدت إدارة التعليم في محافظة حفر الباطن إلى تأخير بداية الحصة الأولى إلى الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وألغت الاصطفاف الصباحي، لجميع مدارس المحافظة "بنين، وبنات" اعتباراً من يوم غد الاثنين وحتى يوم الخميس القادم.

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وأكدت إدارة ‎تعليم حفر الباطن حرصها على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ‏نظرًا لموجة البرد التي تشهدها المحافظة، بناء على توصية المختصين في الأرصاد وحماية البيئة واللجنة المختصة.

تعليم الحدود الشمالية

وفي الوقت نفسه، أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن تأخير الدوام الرسمي للطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة بمدينة عرعر وفروعها بالمحافظات للساعة التاسعة صباحاً طوال الأسبوع القادم، نظراً لموجة البرد الشديد التي تشهدها المنطقة.

كما وأعلن المعهد العلمي برفحاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن تأخير بداية اليوم الدراسي للساعة التاسعة صباحا ابتداءً من يوم غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام حفاظاً على سلامة طلاب ومنسوبي المعهد.

إلى ذلك، قررت جمعية كرام لتحفيظ القرآن برفحاء تأخير الدوام في الإدارات والمدارس الصباحية إلى الساعة 9 صباحاً، من يوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام، وذلك نظراً لبرودة الأجواء ولسلامة منسوبي الجمعية.