كاتب سعودي ينتقد تصرف مرزوق الغانم ويشبهه بسلوك القذافي !

انتقد الإعلامي والكاتب عضوان الأحمري، تصرف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، بعد رميه وثائق خطة السلام الأمريكية والتي تُعرف بـ”صفقة القرن” في سلة المهملات، مشبها تصرفه بتصرفات الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي. وقال الأحمري في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “سلوك معمر القذافي في رمي الخطابات والمعاهدات في سلة المهملات لا يصنع أبطالاً، ولا يحل إشكالاً” .
وأضاف الأحمري : ” كل ما يفعل تصفيق مؤقت وهاشتاق إعجاب ل ٢٤ ساعة”. وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم ، قد قام برمي مستندات ”صفقة القرن“ على الأرض وسط تصفيق من بعض الحضور من حوله في كلمته على هامش اجتماع البرلمانات العربية بالعاصمة الأردنية عمّان ، وقال أن”صفقة القرن“ الأمريكية مكانها ”مزبلة التاريخ“.
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