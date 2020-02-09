انقسم المغردون السعوديون عبر موقع التواصل الاجتماعي ، حول صحة أنباء متداولة بشأن تقديم الاختبارات قبل شهر “رمضان” . وعبر هاشتاق #تقديم_الاختبارات_قبل_رمضان ، تداول عدد من المغردين صوراً مفبركة لقرار بالتأجيل ، وكذلك صورة قديمة من قناة إخبارية .
وأكدت مصادر وفقًا لـ “المرصد” عدم صحة الصور المتداولة ، كما أكد حساب هيئة مكافحة الشائعات على تويتر أن الصور مفبركة . حيث غرد الحساب بالصور مشيراً إلى تاريخها الذي يعود إلى عام 1438 هجرياً ، للتأكيد على فبركتها . ووفقًا لإحصائيات “تويتر” فقد غرد عبر الهاشتاق نحو 42 ألفًا مستخدم.
كانت هذه تفاصيل خبر حالة انقسام بين المغردين في “تويتر”… ما صحة تقديم الاختبارات قبل شهر “رمضان” ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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