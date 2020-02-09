شاهد.. مبتعثة سعودية تشارك بمكافحة كورونا من اليابان

أعدت المبتعثة السعودية بجامعة طوكيو رويدا العجيمي، مادة علمية موجزة تضمّنت تلخيصًا دقيقًا للتوعية بفيروس كورونا، ما دفع الملحقية الثقافية هناك إلى الاحتفاء بها وتقديم الشكر لها على جهودها.

وخلال مقطع فيديو مدته دقيقتان، سردت المبتعثة السعودية أعراض ظهور الفيروس وسبل الوقاية منه والتصرف الأنسب حال الإصابة.

ونشرت الملحقية المقطع التوعوي في تغريدة جاء فيها: «لأبنائنا الطلبة في #اليابان.. هنا طريقة الوقاية من فايروس #كورونا الجديد، وهذا العمل من إعداد مبتعثة الماجستير في تخصص مكافحة العدوى الطالبة رويدا العجيمي، مع دعواتنا بأن يحفظ الله الجميع، والشكر للطالبة على مساهمتها».

أوضح الفيديو أن فيروس كورونا، سلالة جديدة من الفيروسات التاجية، تصيب الجهاز التنفسي وتنتقل من الحيوان للإنسان، لافتًا إلى أن هناك ستة أنواع من الفيروسات التاجية، وأخطرها فيروس متلازمة الشرق الأوسط «سارس».

وبشأن أعراض الإصابة بالفيروس، نوهت بالمقطع التوعوي الذي أعدته المبتعثة السعودية، وأنها تشمل «الكحة، وضيق التنفس، والحمى»، وتكون العدوى بلمس شخص مصاب أو العطس دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، أو عبر جزيئات الهواء.

ونصحت «رويدا» باتباع سبل الوقاية من فيروس كورونا، بتجنب التواصل مع المصابين وغسل اليد، وخاصة بعد إزالة البقع وقبل لمس العينين والأنف والفم.

Advertisements

وحول الإجراءات المفترضة عند الإصابة بالفيروس، أوضحت «رويدا»، أنه يجب على المصاب البقاء في المنزل والحرص على النظافة والتواصل مع الجهات ذات الصلة.

اقرأ أيضا

«الصحة» المصرية تكشف حقيقة إصابة أحد مواطنيها العائدين من السعودية بـ«كورونا»

عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين يتجاوز 37 ألف شخص

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 722 حالة