بالفيديو.. خبراء الطقس: بدء موجة البرد الأقوى منذ دخول الشتاء

أكّد خبراء في مجال الطقس، أن المملكة تتعرض لموجة باردة تعد الأقوى منذ دخول فصل الشتاء.
وأوضح الخبراء، أن الموجة الباردة، ستؤثر على المناطق الشمالية، ومناطق تبوك والجوف وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم والرياض، وفق «الإخبارية».
وتبدأ غدًا الإثنين أول أيام نوء (موسم) العقارب، والذي يشمل ثلاثة منازل هي: سعد الذابح ويوصف بأنه «عقرب السم»، وسعد بلع ويعرف بأنه «عقرب الدم» وسعد السعود ومعروف بأنه «عقرب الدسم» ولهذه الأيام من أسمائها نصيب، وفقًا لخبراء الطقس.
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