الحصيني: غدًا الاثنين أول أيام نوء العقارب وهجمات البرد المباغتة

قال الباحث الفلكي عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، إن غدًا الاثنين هو أول أيام نوء (موسم) العقارب.

وأضاف «الحصيني»، أن نوء العقارب «ليس نجمًا» بل وصفًا لهذه الأيام وهي ثلاثة منازل: سعد الذابح ويوصف بأنه «عقرب السم»، وسعد بلع ويعرف بأنه «عقرب الدم» وسعد السعود ومعروف بأنه «عقرب الدسم» ولهذه الأيام من أسمائها نصيب.

وتابع «الحصيني»، إن أيام موسم العقارب 39 يومًا وهي مظنة البرد متى هبت الرياح الشمالية قطبية أو سيبيرية، قد يحصل منه أضرار، وسعد الذابح وبلع في فصل الشتاء، وسعد السعود في فصل الربيع.

واستشهد «الحصيني» في وصف أيام ذلك الموسم بمقولة «إذا دخلت العقارب، صار الخير قارب».

وأوضح «الحصيني» أن موسم العقارب يتصف بهجمات برد مباغتة على فترات متباعدة خاصة إذا هبت فيه رياح شمالية أو شمالية شرقية باردة.

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وأضاف أنه من المتوقع أن يتزامن مع بداية العقارب موجة برد متوقعة أصلها قطبي، وتعتبر الموجة الباردة السابعة منذ بداية الشتاء والأقوى لهذا العام.

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