«حساب المواطن» يوضح كيفية استعادة الدعم بعد إيقافه في حالتين

أوضح برنامج «حساب المواطن» سبب إيقاف الدعم لبعض المستفيدين، وأرجع ذلك إلى عدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة، ولعدم التجاوب مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح.

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسار ورده من أحد المتابعين، عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»، قال فيه: «يا عزيزي حساب الدعم الخاص فيني موقّف له شهر، وما أقدر أدخل أحدّث بياناتي، حسابي كذلك موقوف ما أدري إيش الإشكالية».

وقال «حساب المواطن»: «إن ذلك نظرًا لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة، ولعدم تجاوبكم مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح».

وأضاف الحساب أنه «قد تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات بإرفاق ما يثبت ذلك عبر الرابط اضغط هنا، وللاستفسار يمكنكم التواصل معنا على «19912».



وكان برنامج حساب المواطن، أعلن تفاصيل الدفعة الـ26 (شهر يناير 2020م)، مشيرًا إلى أنه تم إيداع 2.6 مليار ريال لـ12.7 مليون مستفيد، شملهم الدعم في البرنامج.

وبيّن حساب المواطن أن 959 ريالًا متوسط الدعم للأسر المستحقة، وأنه تم إيداع 13.1 مليون ريال تعويضات للدفعة السابقة، وأن 83 بالمئة من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم، وأن 51 بالمئة من المستفيدين تحصّلوا على الاستحقاق الكامل.

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