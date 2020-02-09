استمرار تكون الضباب والسحب الرعدية اليوم في 6 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، استمرار تكون الضباب والسحب الرعدية والرياح المثيرة للأتربة التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية وتؤثر على الطرق السريعة في 6 مناطق، وذلك حتى ساعات المساء.
جاء ذلك في بيان لـ«هيئة الأرصاد»، عبر موقعها الإلكتروني، أوضحت خلاله أن المنطقة الشرقية «الأحساء- الجبيل- الخبر- الخفجي- الدمام- العديد- القطيف- النعيرية- بقيق- حفر الباطن- رأس تنورة- قرية العليا»، تشهد استمرار الحالة الجوية التي بدأت الساعة الثامنة صباحًا برياح نشطة وسحب رعدية، وذلك حتى الساعة 11 صباحًا.
وتشهد منطقة حائل «الحائط- السليمي- الشملي- الشنان- الغزالة- بقعاء- حائل- سميراء – موقق»، استمرار الحالة الجوية التي بدأت الساعة 3:20 صباحًا برياح مثيرة لعوالق ترابية، وتدنّي مدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة 11 صباحًا.
ووفقًا لـ«الأرصاد» تشهد منطقة الحدود الشمالية «العويقيلة- رفحاء- طريف– عرعر» هطول أمطار وتكوّن ضباب فضلًا عن رياح سطحية تؤثر على مدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.
أمّا منطقة الجوف «القريات- دومة الجندل- سكاكا- طبرجل»، فتشهد هطول أمطار وتكون ضباب، ورياح سطحية مثيرة للأتربة، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.
وتتعرض منطقة نجران «بدر الجنوب- ثار- حبونا- خباش- شرورة- نجران- يدمة»، عوالق ترابية تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية، وذلك بسبب الحالة الجوية التي بدأت الساعة السادسة صباحًا، وتستمر حتى السادسة مساءً.
وبحسب «الأرصاد»، تشهد منطقة القصيم «الأسياح- البدائع- البكيرية- الرس- الشماسية- المذنب- النبهانية- بريدة- رياض الخبراء- ضرية- عقلة الصقور- عنيزة- عيون الجواء»، فتشهد رياح نشطة مثيرة للأتربة المؤدية لتدني الرؤية الأفقية، وذلك بسبب الحالة الجوية التي بدأت الساعة السادسة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
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