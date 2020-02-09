شرطة الرياض تطيح بـ9 متهمين بجرائم سرقة معدات كهربائية ومواد بناء

أطاحت شرطة الرياض اليوم الأحد، بتسعة متهمين بسرقة معدات كهربائية ومواد بناء من مواقع ومبان تحت الإنشاء في أحياء متفرقة من مدينة الرياض.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتسعة متهمين، خمسة من الجنسية البنغالية، ومواطِنَينْ اثنين وسوري ويمني.
وأشار إلى أن أعمارهم تتراوح بين العقدين الثاني والخامس من العمر، وذلك لتوفر الأدلة على ضلوعهم بارتكاب جرائم سرقة معدات كهربائية ومواد بناء من مواقع ومبان تحت الإنشاء في أحياء متفرقة من مدينة الرياض. وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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