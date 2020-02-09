- الوظائف القضائية المعاونة
- وظائف الباحث الاجتماعي والقانوني
- وظائف المأمورين والوثائق والمحفوظات
- وظائف باحثي القضايا
- والوظائف الإدارية المتنوعة
- وظائف المحاسبين بالمرتبة السادسة.
ودعت الوزارة كافة المتقدمين والمتقدمات كافة للدخول على بوابة الوزارة ، والاستعلام عن تاريخ ومقر المقابلة الشخصية وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية والتي تتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.
وذكرت الوزارة أن هذه الوظائف جرى الإعلان عنها عبر المسابقة الوظيفية على موقع الوزارة خلال الفترة من 3 رمضان 1440 حتى 9 رمضان 1440.
كانت هذه تفاصيل خبر العدل: المقابلات للمتقدمين لوظائف السادسة اعتبارا من 22 جمادى الآخرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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