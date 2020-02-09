السعودية اليوم / تأخير الدوام الصباحي بتعليم حفر الباطن غداً



حفر الباطن 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

اعتمدت إدارة التعليم في محافظة حفر الباطن بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وألغت الاصطفاف الصباحي، لجميع مدارس المحافظة "بنين، وبنات" اعتباراً من يوم غد الاثنين وحتى يوم الخميس القادم.

وأكدت إدارة ‎تعليم حفر الباطن حرصها على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ‏نظرًا لموجة البرد التي تشهدها المحافظة، بناء على توصية المختصين في الأرصاد وحماية البيئة واللجنة المختصة.

// انتهى //

13:55ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.