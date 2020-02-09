السعودية اليوم / باكستان وسريلانكا تتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي



إسلام آباد 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

اتفقت باكستان وسريلانكا على تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الدفاع، ومواصلة التعاون القائم بين البلدين في المجالات العسكرية والدفاعية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية المارشال مجاهد أنور خان حالياً إلى سريلانكا.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات الجوية الباكستانية أن المارشال أنور خان عقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع كبار المسؤولين السريلانكيين في العاصمة كولومبو بمن فيهم وزير الدفاع السريلانكي جمال راجاباكسا، والمسؤولين العسكريين، وناقش معهم المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي في مجال الدفاع والمصالح المشتركة.

وأضاف أنه أكد للمسؤولين السريلانكيين دعم باكستان وتعاونها الكامل مع سريلانكا في المجالات المتعلقة بالدفاع.

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13:51ت م

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