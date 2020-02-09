السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل تنظم الملتقى الوطني الأول لمنسقي الطلاب الموهوبين



الأحساء 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

تنظم جامعة الملك فيصل ممثلة في المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع الملتقى الوطني الأول لمنسقي الطلاب الموهوبين بعنوان "منسق الموهوبين.. الواقع والمأمول"، خلال الفترة من 9 إلى 10 رجب المقبل، وذلك في قاعة الاحتفالات بالمدينة الجامعية.

ويهدف الملتقى إلى المساهمة في التطوير المهني والعلمي والثقافي لمنسقي ومعلمي الطلبة الموهوبين في مجال رعاية الموهوبين.

وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن الجامعة تسعى إلى دعم المواهب والمبدعين وتقديم الخدمات الريادية لهم وللقائمين على برامجهم، وتطوير العمل الميداني في مجال الموهبة والإبداع بما يخدم خطط التنمية الوطنية ويؤطر عمل هذه الفئة المهمة، مفيدا أن الملتقى يستهدف معلمي الموهوبين ومنسقي الموهوبين والمهتمين من الكوادر التعليمية، والباحثين في مجال تربية الموهوبين؛ بما يعزز نشر ثقافة رعاية الموهبة والموهوبين وينعكس إيجابا الميدان التربوي، ويسهم في تحقيق رؤيتها 2030، داعيا جميع المعنيين للمشاركة الفاعلة في هذا الحدث الملتقى.

بدوره بين مدير المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع الدكتور عبدالرحمن بن عيسى الليلي، أن الملتقى يتناول نشر الوعي بثقافة الموهبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، في الأوساط التربوية والاجتماعية، وتوثيق الأعمال والبرامج والجهود الخاصة بمنسقي الطلبة الموهوبين وتأطيرها بشكل ينعكس إيجابيا على عمل المنسق والخدمات المقدمة للطلبة الموهوبين، وتطوير ثقافة الموهبة الخاصة بالمنسقين، لدى القائمين على النظام التربوي، والمهتمين بشؤون التربية والتعليم من أكاديميين ومعلمين وأولياء أمور، والتعرف على التجارب والخبرات المحلية والعربية والعالمية في رعاية الموهبة واستثمارها بمراحل التعليم.

// انتهى //

13:50ت م

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