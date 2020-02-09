السعودية اليوم / الجيش الأفغاني : مقتل 5 من حركة طالبان المسلحة في انفجار قنبلة شمال البلاد



أفغانستان 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

أكد الجيش الأفغاني أن انفجار قنبلة قبل أوانها أسفر عن مقتل خمسة مسلحين من حركة طالبان بشمال أفغانستان.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء في بيانها الصادر اليوم ، عن فيلق العمليات الخاصة قوله إن عبوة ناسفة انفجرت قبل أوانها، بين مسلحي طالبان في إقليم سار-اي-بول شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين من حركة طالبان.

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