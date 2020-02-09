السعودية اليوم / أمطار مصحوبة بزخات من البرد على محافظة طريف



طريف 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

13:34ت م

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