السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة لدى كازاخستان



الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان عبدالعزيز بن عبدالله الداود.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث في كل ما يخدم الإسلام والمسلمين في جمهورية كازاخستان من خلال التنسيق والتعاون بين الوزارة والسفارة.

// انتهى //

13:26ت م

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