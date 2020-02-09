السعودية اليوم / وزير العدل يدشن مركز التواصل الموحد 1950 لخدمة المستفيدين



الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

دشّن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم، مركز التواصل الموحد 1950 الذي يستهدف خدمة المستفيدين بجودة عالية وعلى مدار الساعة عبر عدة قنوات للتواصل.

ويقدم مركز التواصل الموحد خدماته للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي أو رسائل البريد الإلكتروني إلى جانب إتاحة التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الوزارة أن الرقم الموحد لخدمة المستفيدين من داخل المملكة هو 1950، ومن خارج المملكة عبر الرقم 920001950، ويمكن للمستفيدين تنفيذ بعض الخدمات ذاتياً عن طريق الرد الآلي، كما يتلقى المركز رسائل البريد الإلكتروني على

ويعمل مركز التواصل الموحد 1950 وفق أحدث البرامج والأنظمة النوعيّة في التواصل المستمر والفعّال لخدمة المستفيدين، ويضم مجموعة من الكوادر المتخصصة التي جرى تدريبها وفق عمل مؤسسي يعتمد على تطوير المهارات الاتصاليّة لدى الموظّف ويبنى على مؤشرات قياس أداء لضمان

جودة مسار التواصل الفعّال مع المستفيد والعناية به وبمتطلباته من اللحظة الأولى من التواصل وحتى الانتهاء خدمة المستفيدين.

ويستهدف المركز الذي يعمل بشكل رقمي متكامل وعلى مدار الساعة رفع نسبة رضا المستفيد عن الخدمات العدليّة، وتقليل الوقت المستغرق للإجابة على الاستفسارات وحل الشكاوى خلال أقل مدة ممكنة.

// انتهى //

13:25ت م

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الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسدشّن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم، مركز التواصل الموحد 1950 الذي يستهدف خدمة المستفيدين بجودة عالية وعلى مدار الساعة عبر عدة قنوات للتواصل.ويقدم مركز التواصل الموحد خدماته للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي أو رسائل البريد الإلكتروني إلى جانب إتاحة التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.وأعلنت الوزارة أن الرقم الموحد لخدمة المستفيدين من داخل المملكة هو 1950، ومن خارج المملكة عبر الرقم 920001950، ويمكن للمستفيدين تنفيذ بعض الخدمات ذاتياً عن طريق الرد الآلي، كما يتلقى المركز رسائل البريد الإلكتروني على [email protected] ، إضافة إلى خدمة "المحادثة المباشرة" لمتصفحي البوابات الإلكترونية للوزارة.ويعمل مركز التواصل الموحد 1950 وفق أحدث البرامج والأنظمة النوعيّة في التواصل المستمر والفعّال لخدمة المستفيدين، ويضم مجموعة من الكوادر المتخصصة التي جرى تدريبها وفق عمل مؤسسي يعتمد على تطوير المهارات الاتصاليّة لدى الموظّف ويبنى على مؤشرات قياس أداء لضمانجودة مسار التواصل الفعّال مع المستفيد والعناية به وبمتطلباته من اللحظة الأولى من التواصل وحتى الانتهاء خدمة المستفيدين.ويستهدف المركز الذي يعمل بشكل رقمي متكامل وعلى مدار الساعة رفع نسبة رضا المستفيد عن الخدمات العدليّة، وتقليل الوقت المستغرق للإجابة على الاستفسارات وحل الشكاوى خلال أقل مدة ممكنة.// انتهى //13:25ت م0077

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.