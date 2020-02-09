السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يترأس اجتماعاً بقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة خلال زيارته للقريات



القريات 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، بقاعة الاجتماعات بمقر قيادة حرس الحدود بالمنطقة بالقيادات الأمنية بمنطقة الجوف، وذلك ضمن برنامج سموه خلال زيارته التفقدية لمحافظة القريات.

وفي بداية اللقاء رفع سمو أمير منطقة الجوف، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولسمو وزير الداخلية على حرصهم لتوفير كل ما من شأنه تحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم.

كما نوه سموه بجهود رجال الأمن في جميع القطاعات الأمنية بالمنطقة على ما يبذلونه من أعمال وكذلك نظير ما حققوه من إنجازات في الجوانب الأمنية.

بعد ذلك استمع سموه خلال اللقاء لنبذة عن انجازات القطاعات الأمنية خلال الفترة الماضية، واستعراض الخطط المستقبلية والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم .

ودعا سموه الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ويديم علينا نعمة الأمن والرخاء تحت ظل القيادة الرشيدة .

حضر الاجتماع وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.

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13:20ت م

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