السعودية اليوم / تصفيات ‏مسابقة الأمير نايف لحفظ الحديث تختتم بمشاركة أكثر من 4000 طالب وطالبة



الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

أجرت لجنة ‏مسابقات القرآن والسنة في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض التصفيات النهائية لمسابقة الأمير نايف لحفظ الحديث النبوي على مستوى المنطقة بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبد الله الغنام ‏ومدير إدارة الإشراف التربوي خالد الدوسري ومدير مكتب التعليم بالرائد عبد الله المهنا.

‏وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة حظيا - وما زالا - بعناية ورعاية ودعم قادة البلاد منذ عهود الدولة

من جهته، أوضح مدير إدارة الإشراف التربوي خالد الدوسري أنه شارك في التصفيات عدد من طلاب محافظات منطقة الرياض من إدارات التعليم بوادي الدواسر، عفيف، الدوادمي، الزلفي، الغاط، والخرج.

وأشار إلى أن المسابقة على مستوى تعليم الرياض حظيت في مرحلتها الأولى بمشاركة 2123 طالباً على مستوى المدارس، وفي المرحلة الثانية بمشاركة 486 طالباً على مستوى مكاتب التعليم، أما في مرحلتها الثالثة على مستوى الإدارة فشهدت مشاركة 107 ‏طلاب.

من جانبه، عبر مدير مكتب تعليم الرائد الدكتور عبدالله المهنا عن شكره وتقدير لكل طالب مشارك في مسابقة القرآن والسنة، واعتزازه بكل من جعلهما ربيع قلبه ومنهج حياته، متمنياً للجميع الفوز في الدنيا والآخرة.

كما بيّن ‏رئيس لجنة مسابقات القرآن والسنة بالإدارة أحمد الخميس أن ثلاثة طلاب تأهلوا إلى المرحلة النهائية في التصفيات على مستوى المملكة التي ستقام في المدينة المنورة مقر جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية وهم ‏: الأول من المرحلة ‏الابتدائية الطالب عبدالرحمن علي محمد القحطاني، وفي المرحلة المتوسطة حصل الطالب عبد الرحمن بن وليد يسري على المركز الأول، فيما حقق المركز الأول في المرحلة الثانوية الطالب أسامة بن محمد السعيد.

من جانب آخر اختتمت لجنة مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية للطالبات بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنات فتح بنت عبدالله العرفج ‏ومديرة إدارة الإشراف التربوي نجلاء بنت تركي النفيعي.

وأشارت العرفج إلى دعم واهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- على خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة حرصاً منهم على ربط الناشئة والشباب بالقرآن وعلومه والسنة النبوية، وتشجيعهم على العناية بهما، وحفظهما، وتطبيقهما، سائلة الله أن يجزي مؤسس الجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله – خير الجزاء لما قدمه للإسلام والمسلمين وخدمة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

من جانبها نوهت مديرة الإشراف التربوي نجلاء النفيعي بالجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها اللجنة بإدارة الإشراف في مجريات هذه المسابقة منذ انطلاق التصفيات حتى إعلان النتائج النهاية، موجهة شكرها لفريق العمل.

كما ذكرت رئيسة لجنة مسابقات القرآن والسنة بالإدارة ماجدة العصلاني أن التصفيات النهائية تمت بمقر مكتب المساعدة للشؤون التعليمية بالوشم وكانت النتائج كالتالي: المرحلة الابتدائية فازت الطالبة رفال بنت يوسف عبدالله التركي بالمركز الأول، والطالبة شهد بنت جمال عاتق العمري المركز الثاني، والطالبة مودة بنت عمر حسن خليل المركز الثالث، والمرحلة المتوسطة فازت الطالبة خديجة بنت محمد طلال محمد شرفو بالمركز الأول، والطالبة الجازي بنت عبدالملك محمد العرفج بالمركز الثاني، وزهراء بنت حسين شريف المالكي المركز الثالث، والمرحلة الثانوية فازت الطالبة زينب بنت صباح الدين سلماني بالمركز الأول، وفرح بنت أحمد عبدالرحيم السيد المركز الثاني، لمى بنت منصور عبدالعزيز الشديد المركز الثالث.

//انتهى//

13:19ت م

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الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأجرت لجنة ‏مسابقات القرآن والسنة في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض التصفيات النهائية لمسابقة الأمير نايف لحفظ الحديث النبوي على مستوى المنطقة بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبد الله الغنام ‏ومدير إدارة الإشراف التربوي خالد الدوسري ومدير مكتب التعليم بالرائد عبد الله المهنا.‏وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة حظيا - وما زالا - بعناية ورعاية ودعم قادة البلاد منذ عهود الدولة السعودية الأولى، مرورا بعهد الملك المؤسس - طيب الله ثراه - حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله-، مضيفاً أن من نعم الله على هذه البلاد أن كان القرآن الكريم دستورا ومنهجا لها، يستمد منه قادتها الحكم والعدل والقيادة والريادة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.من جهته، أوضح مدير إدارة الإشراف التربوي خالد الدوسري أنه شارك في التصفيات عدد من طلاب محافظات منطقة الرياض من إدارات التعليم بوادي الدواسر، عفيف، الدوادمي، الزلفي، الغاط، والخرج.وأشار إلى أن المسابقة على مستوى تعليم الرياض حظيت في مرحلتها الأولى بمشاركة 2123 طالباً على مستوى المدارس، وفي المرحلة الثانية بمشاركة 486 طالباً على مستوى مكاتب التعليم، أما في مرحلتها الثالثة على مستوى الإدارة فشهدت مشاركة 107 ‏طلاب.من جانبه، عبر مدير مكتب تعليم الرائد الدكتور عبدالله المهنا عن شكره وتقدير لكل طالب مشارك في مسابقة القرآن والسنة، واعتزازه بكل من جعلهما ربيع قلبه ومنهج حياته، متمنياً للجميع الفوز في الدنيا والآخرة.كما بيّن ‏رئيس لجنة مسابقات القرآن والسنة بالإدارة أحمد الخميس أن ثلاثة طلاب تأهلوا إلى المرحلة النهائية في التصفيات على مستوى المملكة التي ستقام في المدينة المنورة مقر جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية وهم ‏: الأول من المرحلة ‏الابتدائية الطالب عبدالرحمن علي محمد القحطاني، وفي المرحلة المتوسطة حصل الطالب عبد الرحمن بن وليد يسري على المركز الأول، فيما حقق المركز الأول في المرحلة الثانوية الطالب أسامة بن محمد السعيد.من جانب آخر اختتمت لجنة مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية للطالبات بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنات فتح بنت عبدالله العرفج ‏ومديرة إدارة الإشراف التربوي نجلاء بنت تركي النفيعي.وأشارت العرفج إلى دعم واهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- على خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة حرصاً منهم على ربط الناشئة والشباب بالقرآن وعلومه والسنة النبوية، وتشجيعهم على العناية بهما، وحفظهما، وتطبيقهما، سائلة الله أن يجزي مؤسس الجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله – خير الجزاء لما قدمه للإسلام والمسلمين وخدمة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.من جانبها نوهت مديرة الإشراف التربوي نجلاء النفيعي بالجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها اللجنة بإدارة الإشراف في مجريات هذه المسابقة منذ انطلاق التصفيات حتى إعلان النتائج النهاية، موجهة شكرها لفريق العمل.كما ذكرت رئيسة لجنة مسابقات القرآن والسنة بالإدارة ماجدة العصلاني أن التصفيات النهائية تمت بمقر مكتب المساعدة للشؤون التعليمية بالوشم وكانت النتائج كالتالي: المرحلة الابتدائية فازت الطالبة رفال بنت يوسف عبدالله التركي بالمركز الأول، والطالبة شهد بنت جمال عاتق العمري المركز الثاني، والطالبة مودة بنت عمر حسن خليل المركز الثالث، والمرحلة المتوسطة فازت الطالبة خديجة بنت محمد طلال محمد شرفو بالمركز الأول، والطالبة الجازي بنت عبدالملك محمد العرفج بالمركز الثاني، وزهراء بنت حسين شريف المالكي المركز الثالث، والمرحلة الثانوية فازت الطالبة زينب بنت صباح الدين سلماني بالمركز الأول، وفرح بنت أحمد عبدالرحيم السيد المركز الثاني، لمى بنت منصور عبدالعزيز الشديد المركز الثالث.//انتهى//13:19ت م0074

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