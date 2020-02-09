السعودية اليوم / مركز "منزل منتصف الطريق" يحتفي بختام برامجه السنوية في جازان



‏ جيزان 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

احتفى مركز "منزل منتصف الطريق" لتأهيل ورعاية المتعافين من الإدمان بمنطقة جازان مساء أمس، بختام برامجه لعام 2019م بمسرح الاحتفالات بمستشفى إرادة للصحة النفسية بجازان .

وأوضح المشرف العام على المنزل الدكتور سطام بن أحمد جده، أن المركز يمثل شراكة مجتمعية بين المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الحميراء التابع لمحافظة العارضة وصحة جازان وأوقاف العرادي الخيرية، لتعزيز البرامج المجتمعية وَفْق رؤية 2030 ، حيث يسعى المركز لإعادة المدمنين الذين خضعوا للبرنامج العلاجي بمجمعات ومستشفيات إرادة، والإسهام في تقليل نسبة الإدمان وتحويل المدمن إلى فرد صالح في المجتمع، ونشر ثقافة التعافي في أوساط المجتمع .

وأشاد بما قدم خلال العام الماضي من برامج نوعية حققت الأهداف المرجوة ، مؤكدا العزم على مواصلة العمل في هذا المشروع النوعي والذي قدم خِدْمات مميزة لأبناء المنطقة الجنوبية عموما.

وتابع الحضور عرضًا عن مسيرة المنزل خلال العام الماضي من مرحلة التأسيس وصولا لمرحلة العمل المنظم الذي تضمن عددًا من البرامج المتخصصة التي شملت 75 محاضرة نفسية، و88 محاضرة اجتماعية، و83 محاضرة في الإرشاد الديني، و 111 محاضرة في إرشاد التعافي، وورش العمل المتخصصة مع المستفيدين، إلى جانب الأنشطة الثقافية والترفيهية والبرامج التربوية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم والدروس العلمية والندوات ورحلات الحج والعمرة، فضلاً عن الأنشطة التطويرية والدورات المهارية والمشاريع التطوعية.

من جانبه بين المدير التنفيذي للمركز أحمد بن محمد الحريصي أن المركز احتوى في عامه الأول على 20 سريرا فيما سيرتفع العدد في العام 2020م إلى 40 سريرا قبل أن يكون 60 سريرا في العام 2021م بحول الله، مشيرًا إلى أن العمل يجري حاليا لإنشاء مقر مستقل للبرنامج يحتوي على ملاعب وصالات ومقر إداري متكامل، مقدمًا شكره لكل المساهمين ، فيما جرى تكريم الجهات المساهمة في إنشاء وتشغيل المنزل وهي المكتب التعاوني بمركز الحميراء ومؤسسة أوقاف العرادي الخيرية, بالإضافة للشؤون الصحية, كما كُرِّمَ طاقم العمل في المنزل من إداريين وطواقم طبية وفنية .

// انتهى //

12:55ت م

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