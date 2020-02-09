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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يدشن مركز التواصل الموحد 1950 والان نبدء بالتفاصيل
دشّن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم، مركز التواصل الموحد 1950 الذي يستهدف خدمة المستفيدين بجودة عالية وعلى مدار الساعة عبر عدة قنوات للتواصل.
ويقدم مركز التواصل الموحد خدماته للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي أو رسائل البريد الإلكتروني إلى جانب إتاحة التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأعلنت الوزارة أن الرقم الموحد لخدمة المستفيدين من داخل المملكة هو 1950، ومن خارج المملكة عبر الرقم 920001950، ويمكن للمستفيدين تنفيذ بعض الخدمات ذاتياً عن طريق الرد الآلي، كما يتلقى المركز رسائل البريد الإلكتروني على [email protected]، إضافة إلى خدمة "المحادثة المباشرة" لمتصفحي البوابات الإلكترونية للوزارة.
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