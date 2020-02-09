رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

2020-02-09

متابعات الخليج 365 - واس

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على تبوك و و محافظات المنطقة .

وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط المملكة، وسماء غائمة جزئيًا على شمال وجنوب وغرب المملكة.

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