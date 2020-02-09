السعودية | الأرصاد ومدني مكة ينبهان من سحب ممطرة على عدة محافظات

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:49 مساءً, 9 فبراير 2020 م المناطق - مكة المكرمة نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية وذلك على محافظات أضم، والعرصيات، وميسان، بمنطقة مكة المكرمة، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم .

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

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