السعودية | موجة برد شديدة تجتاح المملكة منتصف الأسبوع الحالي

المناطق _ الرياض

تُشير آخر التوقعات التي صدرت صباح أمس السبت إلى اندفاع لكتلة هوائية شديدة البرودة قُطبية المنشأ من القطب الشمالي نحو شرق أوروبا ثم البحر الأسود لتستقر وسط هذا الأسبوع على أجزاء كبيرة من المملكة.

ويُتوقع أن تُسجل بعض المناطق في المملكة انخفاضاً شديداً في درجات الحرارة نتيجة هذه الموجة الباردة، حيث تنخفض درجات الحرارة لمستويات كبيرة من شأنها أن تُشكل تهديداً حقيقياً للحياة في حال المبيت خارج المنزل أو في مناطق غير مدفأة بشكل جيد.

ووفقاً لهذه التوقعات يُتوفع أن تسجل حائل على سبيل المثال -5 درجات مئوية تحت الصفر، في حين تصل في طريف شمالاً إلى -6 درجات تحت الصفر! ويتوقع أن ستسجل الرياض -1 درجة مئوية تحت الصفر.

وكان خبراء طقس قد وجهوا تحذير للمزارعين ومُربي المواشي من التأثيرات المباشرة لهذه الموجة الباردة على هذه القطاعات مالم يتم اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية لحماية المواشي من النقوق برداً والمزروعات من الصقيع والتجمد.

كما حذر “طقس العرب” من تجمد المياه داخل الأنابيب وتفجرها في بعض المناطق، الأمر الذي قد يؤدي إلى قطع المياه عن المنازل وإلحاق خسائر كبيرة للمواطنين.