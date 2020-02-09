شهدت أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الأحد 9 فبراير 2020، اختلافاً بين العملات بالارتفاع والهبوط، حيث يكون بلغ سعر صرف الدولار الأميركي أمام الريال السعودي 3.75.

وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي:

الدولار الأمريكي: 3.75 ريال سعودي

اليورو الأوروبي: 4.10 ريال سعودي

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الجنيه الإسترليني: 4.83 ريال سعودي

الجنيه المصري : 0.23 ريال سعودي

الدينار الأردني : 5.29 ريال سعودي

ومن أبرز ما يبحث عنه المستثمرون داخل المملكة العربية السعودية هو سعر بيع الريال السعودي بشكل عام ومعرفة كم سعر الريال السعودي الان بشكل خاص، وذلك من قبل المستثمرين والمواطنين داخل المملكة والوافدين إليها لا سيما في رحلات العمرة والرحلات السياحية الأخرى.