مصادر: عقوبات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة 30 مليونًا للمخالفين لنظام البيئة

أفادت مصادر أن نظام البيئة الذي أقره مجلس الشورى مؤخراً، تضمن توقيع عقوبات كبيرة على المخالفين تصل إلى السجن مدة 10 أعوام وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، في حال ارتكابه المخالفة للمرة الثانية خلال مدة سنة من ارتكابه الأولى.
وأوضحت المصادر أن النظام نص على أن قائمة المخالفين تشمل مرتكبي جريمة قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات واقتلاعها ونقلها وتجريدها من لحائها وأوراقها أو جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، كما تمتد العقوبة لقتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح. ويحظر نظام البيئة بحسب “الرياض” ممارسة الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي قبل الحصول على تصريح أو ترخيص.
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