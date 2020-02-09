صورة نادرة للشقيق الأكبر للملك سعود بن عبدالعزيز

نشر حساب الملك سعود بـ”تويتر”، صورة نادرة للأمير تركي الأول أكبر أبناء الملك عبدالعزيز وشقيق الملك سعود، رحمهم الله. وأوضح الحساب أن الأمير تركي الأول الذي تولى إمارة القصيم ولد عام 1313هـ (1896م)، وتوفى في “سنة الرحمة” بمرض الحمى الإسبانية عام 1337هـ (1918م).

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