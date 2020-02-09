“صار الخير قارب” .. “الحصيني”: غداً أول “العقارب” .. سعد ثلاثي أوله ذابح!

يبدأ، غداً الإثنين، أول أيام العقارب، وفقاً لما أكّده الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني؛ وقال: “نوء العقارب (ليس نجمًا) إنما هي صفة، تتصف بها هذه الأيام وهي ثلاثة منازل: سعد الذابح العقرب الأولى “السم”، وسعد بلع، العقرب الثانية “الدم”، وسعد السعود العقرب الثالثة “الدسم”، ولها من أسمائها نصيب، وعدد أيامها 39 يوماً وهي مظنة البرد متى هبت الرياح الشمالية قطبية أو سيبيرية قد تحصل منه أضرار”.

وأضاف وفقًا لـ”سبق”: “سعد الذابح وبلع في فصل الشتاء، وسعد السعود في فصل الربيع، وتقول العامة: “إذا دخلت العقارب، صار الخير قارب”، ويغلب عليها اعتدال الجو وفي آخرها يبلغ الربيع أوجه متى ما نبت الأرض ولم يصبه العطش”. وبيّن “الحصيني”، أن موسم العقارب يتصف بهجمات برد مباغتة على فترات متباعدة، خاصةً إذا هبت فيه رياح شمالية أو شمالية شرقية باردة، متوقعاً أن تتزامن مع بداية العقارب موجة برد متوقعة أصلها قطبي وتعد الموجة الباردة السابعة منذ بداية الشتاء والأقوى لهذا العام.