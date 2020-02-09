سيدة سعودية تتحدى رئيس “طهاة العالم” في إعداد الكليجا

دخلت سيدة سعودية في تحدٍ خاص مع رئيس جمعية طهاة العالم الشيف توماس جوجلر؛ لإعداد قرص كليجا يضاهي ما تقوم بتحضيره. ووجد الشيف جوجلر نفسه مرغماً على قبول التحدي، مشيراً إلى أنه سيحاول إعداد أفضل من قرص الكليجا الذي تحضره السيدة أم أنس.
واستوقفت السيدة الأربعينية “أم أنس” وفقاً لـ”الوطن”، الشيف جوجلر خلال تواجده بمهرجان الكليجا الثاني عشر المقام ببريدة لتذوق قرص الكليجا الذي أعدته، قبل أن يصفه بأنه يمتاز بالتوليفة المميزة. وأوضحت أم أنس أنها دخلت هذا المجال مبكراً في سن العاشرة، مبينةً أنها تعلمت على يد والدتها مهارات الإعداد والتجهيز والطبخ لمعظم الأكلات الشعبية والمحلية.
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