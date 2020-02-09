كشفت إمارة منطقة الباحة عن استكمال الترتيبات النهائية لتحويل مطار الملك سعود بالباحة إلى مطار إقليمي قريباً. وقالت إمارة المنطقة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، إن أمير الباحة الأمير حسام بن سعود سيلتقي غداً الإثنين رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي المنصوري؛ لاستكمال الترتيبات النهائية لتحويل المطار إلى إقليمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحويل مطار الملك سعود بالباحة إلى مطار إقليمي قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.