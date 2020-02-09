بالفيديو .. وسيط زواج يكشف تفاصيل موقف محرج له أثناء عمله وجلد زميلته

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روى وسيط الزواج يوسف القعيط موقف محرج له وآخر طريف مع زميلة له تعمل في نفس المجال، وذلك عندما حاولا التوفيق بين سيدة ورجل للزواج.

وتحدث القعيط خلال برنامج «الراصد » على قناة الإخبارية حيث قال:”حدث معي موقف طريف حيث طلبت استاذة جامعية مرموقة الزواج من شخص مناسب ولكن لم تكشف بياناتها، وبالفعل أحضرت لها صورة دكتور جامعي له مكانته ولكني صُدمت من معرفتها باسمه، حيث قالت بإنه من عائلة طليقها”.

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وأضاف القعيط متحدثًا عن الدكتورة الجامعية:”ماصدقت إني خلصت من ولدهم حتى تعود وتورطني في هذه العائلة”.

وتابع القعيط:”موقف آخر حدث لي مع زميلتي حيث طلبت منها فتاة البحث عن زوج مناسب، ولكن بشرط إلا تعرض صورتها عليه ولا تحدث الرؤية الشرعية إلا بعد الزواج، وبالفعل اقنعت زميلتي الخاطبة الرجل ووافق..، وحصلت زميلتي على 20 ألف ريال من الفتاة قبل إتمام الزواج”.

وأضاف القعيط:” ثم بعد إتمام الزواج بعام، اتصل الرجل ليخبر زميلتي أنه أعد لها مفاجأة طيبة وهدية بعد الزواج، وأنه يود الاحتفال معها بالذكرى الأولى على زواجه، ثم تفاجئت الخاطبة بجلدها عقابًا لها على إحضار زوجته، لتندهش الخاطبة وتطلب رؤية صورة الزوجة وبمجرد مشاهدتها طلبت منه استكمال الجلد كعقاب لها”.

وواصل القعيط حديثه قائلًا:”أنا متزوج من ثلاث سيدات، يعني أنا بزوج الناس كيف ما بتزوج”.