أوبرا 56 يُحسّن من وضع القارئ مما يُتيح لك آلية تصفّح خالية من الفوضى

︎ :

.

لا أحد يُنكر وجود منافسة شرسة بين المتصفّحات الأكثر شيوعًا بين المستخدمين، أمثال كلٍ من جوجل كروم وموزيلا فايرفوكس، وهناك متصفّح أوبرا الذي يُميز نفسه مع مجموعة من الأدوات والميزات الإضافية، على سبيل المثال، مانع الإعلانات المدمج، وأداة VPN الغير محدودة، ومؤخرًا حصل على الدعم الكامل للسمة المظلمة ناهيك عن تخصيصها بالشكل الذي يراه المستخدم مناسب لك.

هذا الأسبوع قامت أوبرا بإطلاق الإصدار “أوبرا 56″، وطبعًا هناك الجديد، أبرزه وضع القراءة، والذي يظهر الآن كرمز في شريط العناوين في الأعلى، ومعه ستتمكن الآن من التركيز بسهولة أكبر على المحتوى الذي ترغب في قراءته على هاتفك ونسيان الانحرافات أو الفوضى الإضافية على شاشة المتصفح.

Advertisements

ولا يتوقف الأمر هنا، فعند ضبط المتصفّح على الوضع المظلم، ستقوم صفحة الويب بعكس الألوان لجعل الأبيض أقل إجهادًا لعينيك.

أيضًا يمنحك هذا الإصدار خيار استبدال رمز وضع القارئ في شريط العناوين ببدائل مثل “إعادة التحميل” أو “المشاركة” وفقًا لتفضيلاتك.

كما وستحصل كذلك على قائمة بعلامات التبويب المغلقة مؤخرًا للمساعدة في استعادة صفحة تمت زيارتها مسبقًا بسرعة.



أخيرًا، وكالعادة، تم إدخال عدد كبير من التحسينات في هذا الإصدار من المتصفح..، العديد منها صغير جدًا بحيث لا يستحق ذكره هنا، ومع ذلك، فقد ساهم في تقديم تجربة تصفّح أفضل في التطبيق.

تحميل تحديث أوبرا 56 لمستخدمي أندرويد على متجر جوجل بلاي.

