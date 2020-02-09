حرب تجارية.. إسرائيل تمنع تصدير المنتجات الزراعية للفلسطينيين

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ذكر وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، أمس (السبت)، أن إسرائيل صعّدت حربًا تجارية مع الفلسطينيين بمنع صادراتهم الزراعية عبر الأردن.

وأوضح “العطاري” لإذاعة صوت فلسطين أن مدير المعابر الإسرائيلية أبلغ كل المصدرين وكل الجهات ذات الاختصاص أمس أنه اعتبارًا من غد، سيُمنع تنقل البضائع الزراعية الفلسطينية عبر المعبر الأردني إلى الأسواق العالمية.

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وأعلنت السلطة الفلسطينية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مقاطعة استيراد العجول من إسرائيل.

وازداد التوتر بين الجانبين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ”صفقة القرن”، أدت إلى سلسلة من وقائع العنف في القدس والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وتعكس تصرفات السلطة الفلسطينية في جزء منها جهودًا أكبر لإنهاء ما يعتبره قادتها، بمن فيهم رئيس الوزراء الجديد محمد اشتية، اعتمادًا كبيرًا على الأسواق الإسرائيلية.

