بسبب كورونا.. «التعليم» توجه بتوفير مستلزمات النظافة في جميع المدارس

أكدت مصادر لـ«عاجل»، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا لجميع المدارس الحكومية والأهلية والدولية ومدارس تحفيظ القرآن، يتضمن تعزيز الجهود الصحية المتعلقة بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة الاشتباه بوجود فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.
وأوضحت المصادر أن وزارة التعليم وجهت لجنة الصحة المدرسية والكادر التعليمي بمتابعة الحالة الصحية للطلاب والطالبات وأفراد المجتمع المدرسي، وتوفير مستلزمات النظافة في دورات المياه.
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