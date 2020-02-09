السفير الصيني بالسعودية: الصينيون متأثرون جدًا بدعم خادم الحرمين لبكين

أكد السفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية تشن وي تشينج أن مستخدمي الإنترنت الصينيين متأثرون جدًا بالدعم الذي أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال اتصاله الهاتفي بالرئيس الصيني شي جين بينج.

وأوضح أن أكثر من عشرة آلاف متابع لحساب السفارة على WeChat عبروا عن إعجابهم بأصدقائهم السعوديين.

وغرد السفير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا: «مستعملو الإنترنت الصينيون متأثرون جدًا بالدعم الذي أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني شي جين بينج، والهاشتاق #我们与中国伟大的人民站在一起. يعبر عشرة آلاف متابع لحساب السفارة على #WeChat عن الإعجاب لأصدقائهم السعوديين»!

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بالرئيس الصيني شي جين بينج.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، عن مشاركة فخامته والشعب الصين الصديق مشاعر الألم نتيجة تفشي فيروس كورونا، معربًا عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مشيرًا إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية في التعامل مع آثار هذا الفيروس.

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كما أشار إلى أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.

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