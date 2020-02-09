بالفيديو.. لحظة استهداف التحالف ميليشيا الحوثي في نهم باليمن

وثق مقطع فيديو، لحظة استهداف تحالف دعم الشرعية في اليمن، العناصر الإرهابية من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في نهم، شرقي العاصمة صنعاء.
وفي وقت سابق اليوم، تفقد محافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف، عناصر الجيش اليمني في المواقع الأمامية بجبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.
وأشاد اللواء شريف خلال الزيارة، بالروح المعنوية العالية التي يتمتع الجنود في مختلف جبهات القتال، وبالدور البطولي الذي يقومون به في دحر عناصر ميليشيا الحوثي، كما شدد على ضرورة التحلي باليقظة والجاهزية القتالية العالية.
من جهته، رحّب قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد جبران، بمحافظ صنعاء، مثمنًا جهود السلطة المحلية بالمحافظة.
ونزح آلاف السكان المدنيين ممن كانوا يسكنون في مفرق الجوف وبعض قرى نهم، وكذا في مخيم الخانق إلى مدينة مأرب، إثر قيام الميليشيا الحوثية بقصف مساكن المواطنين المدنيين دون مراعاة للنساء والأطفال، الأمر الذي جعلهم يتركون منازلهم وبشكل مفاجئ مخلفين كل احتياجاتهم المنزلية لينجوا بأرواحهم من قصف ميليشيا الحوثي.
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