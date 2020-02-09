«الصحة» المصرية تكشف حقيقة إصابة أحد مواطنيها العائدين من السعودية بـ«كورونا»

نفت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، إصابة أحد مواطنيها عائد من المملكة العربية السعودية بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، إن هناك مواطنًا قادمًا من السعودية دخل إلى مستشفى حميات طنطا (شمال القاهرة)؛ بسبب ارتفاع في درجة الحرارة، والاشتباه في إصابته بنزلة برد، مشيرًا إلى أن إصابته بفيروس كورونا وعزله أمر غير صحيح.

وتابع المسؤول المصري، أن بلاده حتى الآن لا يوجد بها أي إصابة بفيروس كورونا على وجه الإطلاق، مشيرًا إلى أن أعرض الإصابة بفيروس كورونا مشابهة لنزلات البرد، وأي حالة مشتبهة في إصابتها بفيروس كورونا، يتم إجراء التحاليل لها؛ للتأكد من صحتها.

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